Diabetes Fond start grote campagne tegen suiker

Het Diabetes Fonds is een petitie begonnen om de grote hoeveelheden suiker in voedingsmiddelen versneld terug te dringen. Daarbij worden supermarkten opgeroepen meer schapruimte vrij te maken voor suikerarm en suikervrij en ook duidelijker te maken welke producten geen of weinig suiker bevatten, maakte de belangenorganisatie maandag bekend.

We worden ons steeds bewuster van hoeveel suikers we (al dan niet onnodig) binnenkrijgen en dit bewustzijn leidt er vaak toe dat we actie ondernemen tegen suikers. We willen graag gezonder eten en schrappen daarom producten met onnodig toegevoegde suikers. Nu blijkt echter dat veel verpakkingen misleidend zijn en het niet altijd even gemakkelijk is om de juiste producten te vinden. Om die reden is het Diabetes Fonds een grote campagne tegen suikers gestart.

De acties maken deel uit van de campagne ‘Halve maatregelen’, die deze week van start gaat. ‘We zien de industrie in advertenties goede sier maken met producten die geen of minder suiker bevatten, maar de realiteit is dat ze in de supermarkt vooral hun meest suikerhoudende waren promoten. Misleidende verpakkingen en letterlijk kleine lettertjes op de etiketten maken het voor veel consumenten bovendien nog altijd moeilijk om in één oogopslag te bepalen welke producten veel of weinig suiker bevatten,’ aldus het fonds.

Volgens de organisatie is de gemiddelde hoeveelheid suiker in producten de afgelopen jaren niet minder geworden, ondanks beloftes van de voedingsmiddelenindustrie. Inmiddels heeft de helft van de Nederlanders overgewicht, met een verhoogde kans op het krijgen van ziektes zoals diabetes type 2. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben dit type suikerziekte en dat aantal groeit met 1100 per week.

De online petitie kan via de website van het Diabetes Fonds worden getekend en wordt op 28 november aangeboden aan politiek Den Haag.

