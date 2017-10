Deze wijn past het beste bij jouw sterrenbeeld

Geloof het of niet, maar je sterrenbeeld en jouw karaktereigenschappen zouden invloed hebben op jouw wijnkeuze. De verkoopgegevens van het Cellarmasters Wine Lovers rapport laten zien welke wijn bij jouw sterrenbeeld past.

Ram

Rammen zijn spontaan, wellicht een tikkeltje impulsief, direct en energiek. Champagne is voor hen het ideale drankje!

Tweelingen

Een kenmerk van Tweelingen is dat er twee kanten zijn: aan de ene kant grappig en sociaal, aan de andere kant serieus en zelfs onrustig. Kies voor een rode Sangiovese wijn of een droge witte wijn als Chardonnay of Sauvignon Blanc.

Leeuw

Volgens het rapport zijn Leeuwen gemaakt om in de spotlight te staan. Niet voor niets gaat hun voorkeur uit naar een gedurfde en unieke wijn. Een Merlot is echt wat voor jou.

Stier

Stieren staan bekend om hun betrouwbare en gulle eigenschappen, maar ze kunnen ook een beetje lui en koppig zijn. Ga voor een Merlot of juist een Chardonnay.

Kreeft

Een Kreeft heeft een gevoelige kant. Ze voelen veel sympathie voor anderen en mede daarom past een Pinot Noir of een Riesling bij dit sterrenbeeld.

Maagd

In tegenstelling tot Leeuwen houdt een Maagd er helemaal niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ze zijn aardige, harde werkers die houden van een subtiele Pinot Gris of een mousserende Shiraz.

Weegschaal

Weegschalen zijn vriendelijk, vreedzaam en liefdevol. De ideale wijn voor dit sterrenbeeld is rosé – er is geen sterrenbeeld dat zo gek is op een droge rosé uit Frankrijk – en Sauvignon Blanc.

Boogschutter

Geen één sterrenbeeld is zo open, optimistisch en moedig als een Boogschutter. Zij zijn gek op een Pinot Gris of Pinot Noir.

Waterman

Een Waterman is niet alleen ruimdenkend, maar ook onvoorspelbaar. Als echte leider past hier het beste een mousserende Shiraz bij.

Schorpioen

Schorpioenen staan bekend om hun eigen wil, ambitieuze en toegewijde gedrag. Geen wijn die daar zo goed bij past als een fruitige rosé, bubbels of Chardonnay.

Steenbok

Ambitieus, praktisch en bovenal behulpzaam… Zo omschrijf je een Steenbok het beste. Ze zijn de grootste witte wijn drinkers en hun favoriet is een Chardonnay.

Vissen

Last but not least: Vissen. Je kunt Vissen omschrijven als zorgzaam, trouw en gul. Zij drinken vooral wit, met Sauvignon Blanc als favoriet. Als Vissen voor rood gaan kiezen ze voor een Cabernet.

Beeld: iStock