Deze simpele handeling maakt de kans op griep een stuk kleiner

In deze periode van het jaar is het niet heel gek als je getroffen wordt door een griepje. Ben je tot nu toe nog gespaard gebleven? Dan wil je dat waarschijnlijk graag zo houden. Goed nieuws, want de wetenschap helpt je een handje op weg om de griep nóg verder op afstand te houden.

Griep de baas zijn hoeft helemaal niet veel moeite en tijd te kosten, zo blijkt uit onderzoek. Zes keer per dag zo’n twintig seconden je handen onder de kraan houden (mét zeep) zou de kans op infecties aanzienlijk verkleinen. Een simpel rekensommetje leert ons dat dit slechts twee minuten van je kostbare dagelijkse tijd kost, maar je flink wat leed bespaart.

Te weinig

Zesmaal daags twintig seconden je handen wassen klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. uit het Nationaal Toilet Onderzoek blijkt dat 75 procent van de Nederlanders zijn handen minder dan zes keer per dag wast. Dat is niet alles: we doen het ook te kort. Vaak draaien we na tien seconden de kraan alweer dicht, terwijl we dat eigenlijk na twintig seconden pas zouden mogen doen. Geen goede zaak, want volgens onderzoekers zouden ongewassen handen maar liefst tachtig procent van alle infecties veroorzaken.

Vieze telefoons

Wie dacht dat alleen vieze handen een bron van bacteriën zijn, heeft het mis. Ook deurklinken, trapleuningen en toetsenborden zitten er vol mee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over je telefoon…

Gewone of desinfecterende zeep?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt het niet uit of je gewone of desinfecterende zeep gebruikt, wil je griep te slim af zijn. Zolang je je aan de twintig seconden en zes keren per dag houdt, kom je al een heel eind. Daarnaast is het belangrijk dat je je handen goed insmeert met zeep, goede wassende bewegingen maakt en geen plekje van je handen vergeet.

Bron: Margriet | Beeld: iStock