Is deze nieuwe uitvinding dé oplossing tegen een snurkende partner?

Als je een snurkende partner hebt, dan is er een grote kans dat je al heel veel middelen hebt geprobeerd om daar vanaf te komen. Niemand zit namelijk te wachten op geronk dat door merg en been gaat als je lekker wil slapen. Maar deze nieuwe uitvinding belooft echt dé oplossing te zijn tegen snurken.

Of ja, het product is nog niet op de markt, maar het idee is er. Een kickstarter is opgestart om geld binnen te halen voor de Snore Circle. Het is ontstaan bij een bedrijf in China en gaat eigenlijk om een soort slaapmasker. Hierin zit een sensor die meet of je snurkt of niet, die vervolgens een signaal naar je hersenen stuurt.

Ontspannen

Dit signaal zorgt ervoor dat je keel meer ontspannen raakt, wat weer zou moeten werken tegen het snurken. Volg je het nog? Ook zit er een app bij waarin je kan controleren of het écht iets heeft gedaan. Wij hopen heel erg dit eindelijk de oplossing is voor onze snurkende partner: zo hebben we misschien weer eens een goede nachtrust.

