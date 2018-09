Deze nieuwe tattoo-trend is om óp te vreten, zo cute

Sterretjes, veldbloemen, pijltjes, infinity-tekens… Eens in de zoveel tijd is er een nieuwe trend in tattoo-land en die zie je dan meteen overal. De jongste trend van dit moment is een wel hele sappige.

Favo fruit

Steeds meer mensen laten namelijk een (mini) stukje fruit op hun lichaam vereeuwigen. Een ananasje, aarbei, banaantje of zelfs een tropische pitahaya (dragon fruit); lieve en fijne plaatjes van deze fruitschaalsterren op je huid laten zetten, is een ding.

Dit bericht bekijken op Instagram Lemon 🍋 Een bericht gedeeld door Svetlana Ehrt (@mo.no.tattoo) op 20 Sep 2018 om 9:20 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 오렌쥐🍊 . . . Een bericht gedeeld door tattoo artist 채화 (@ch.tattoo.ahn) op 18 Sep 2018 om 8:18 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Side boob 🍒 Merci @midnight_kiss_xo pour ta patience 🖤 Een bericht gedeeld door Daisy Cortes (@astoriagalactica) op 3 Sep 2018 om 6:10 (PDT)

Beeld: iStock