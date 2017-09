Deze deken kan paniek en angstaanvallen tegengaan

Deze ‘gravity’ blanket zou volgens de makers paniek, stress en angstaanvallen kunnen verhelpen en voelen alsof je geknuffeld wordt. Lijkt ons héérlijk!

Voor wie last heeft van stress of angstgerelateerde klachten zou deze deken een ware uitkomst kunnen zijn. Maar ook voor een ieder die van knuffelen houdt en dit gevoel constant wil ervaren. Het gaat om de ‘gravity blanket’.

Deze deken, van buiten gemaakt van fleece en gevuld met een soort plastic bolletjes zou, wanneer je eronder ligt, op speciale drukpunten in je lichaam moeten drukken waardoor je ontspant. De deken valt over je heen als een soort knuffel en geeft je een warm, kalm en gelukzalig gevoel.

Dat gevoel krijg je door de drukpunten die door de deken belast worden, zo claimen de makers. Dit stimuleert de aanmaak van gelukshormoon cortisol, dat je bloeddruk en hartslag verlaagt. Tevens zou de deken ook moeten zorgen voor een betere nachtrust, waardoor je je ook gelukkiger en energieker voelt.

De deken is te krijgen in 3 verschillende gewichten, 7, 9, of 11,5 kilo. Je kiest de deken die ongeveer 10% van jouw lichaamsgewicht is. et geld voor de denken werd door middel van crowdfunding verzameld. De deken is te koop via de website gravityblankets.com, maar er hangt wel een flink prijskaartje, á 250 dollar, aan.

Bron: Buzzfeed | Beeld: Instagram