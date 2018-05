Deal jij met urineverlies? Help ons het taboe te doorbreken!

Ongewenst urine verliezen tijdens het niezen, joggen of de slappe lach, herkenbaar? Je bent niet de enige… Maar liefst één op de vier vrouwen krijgt vroeg of laat te maken met een of andere vorm van incontinentie. Waarom hangt er dan nog zo’n taboe rond dit onderwerp?

Het is niet alleen super vervelend; het brengt ook veel emotionele aspecten met zich mee. En dat begrijpen wij als vrouwen onder elkaar maar al te goed. Dus vind jij het ook tijd om elkaar als vrouwen een hart onder de riem te steken? En urineverlies voor eens en altijd bespreekbaar te maken? Geef je dan nu op!

Anoniem

Vermijd jij bepaalde situaties of activiteiten vanwege je urineverlies? Praat je erover met vriendinnen of je partner? En hoe ga je om met intiem contact? Allemaal vragen die we jou graag willen stellen! Dus: ben of ken jij iemand die last heeft van urineverlies en (anoniem) haar verhaal wilt doen? Stuur dan een e-mail naar wiesje.vanratingen@sanoma.com en help ons het taboe voorgoed te doorbreken!

Beeld: iStock