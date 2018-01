De reden waarom jij ’s nachts altijd op hetzelfde tijdstip wakker wordt

Schrik jij ook elke nacht wakker en blijkt het elke keer rond dezelfde tijd te zijn? Geloof ons, je bent niet de enige. Samen met jou zijn er namelijk heel veel nachtbrakers die elke nacht op exact hetzelfde tijdstip wakker schrikken. Maar wat zegt het nou precies over je gezondheid?

In de avonduren wordt er in je lichaam het stofje melatonine geproduceerd, waardoor je slaperig wordt en je lichaam je laat weten dat je moe aan het worden bent. Wanneer de melatonine weer afneemt, zorgt dit er vervolgens voor dat je weer wakker wordt. Daarnaast is het ook de biologische klok die er voor zorgt dat je ’s nachts bijvoorbeeld wakker wordt, omdat je even een bezoek aan het toilet moet brengen.

Toiletbezoek

Wanneer je bijvoorbeeld elke avond stipt om elf uur in bed ligt, is de kans groot dat je elke nacht op hetzelfde tijdstip weer even wakker wordt om te plassen. Je biologische klok is zodanig ingesteld dat-ie op een gegeven moment weet op welk tijdstip jij naar het toilet moet. Overigens is je volle blaas niet de enige reden dat je ’s nachts elke keer op hetzelfde tijdstip wakker wordt.

Orgaanklok

Het kan namelijk ook zijn dat je je ’s nachts een keer heel druk heb gemaakt, waardoor je lichaam je de volgende dag, dan wel onbewust, aan dit voorval herinnert. Als laatste is er nog de orgaanklok, waarbij de activiteit van je organen een rol spelen. Wanneer een orgaan ’s nachts actief is, kan dit pijn veroorzaken en ervoor zorgen dat je wakker wordt. Zo is er per uur een orgaan die jou ’s nachts uit je slaap kan halen.

Tussen 23 en 1 uur: galblaas

Tussen 1 en 3 uur: lever

Tussen 3 en 5 uur: longen

Tussen 5 en 7 uur: dikke darm

Tussen 7 en 9 uur: maag

Wat kun je er tegen doen?

Natuurlijk allemaal leuk een aardig om te weten, maar hoe kom je hier nou eigenlijk vanaf? Het is immers niet bepaald bevorderlijk voor je humeur overdag. Door voor het slapen gaan een glas melk of vitamine C te pakken, niet te veel te drinken voordat je het bed induikt en het tijdstip gewoon laat rusten, zou je volgens Mens en Gezondheid al een aardig eind komen. Ook kan het helpen om je wekker eens een keer eerder te zetten en te zorgen dat je slaapkamer goed geventileerd is.

Bron: Mens & Gezondheid Beeld: iStock