De bedgeheimen van twee mannen: ‘Intens kussen maakt de seks beter’

Hij is 27 en arts-assistent. Hij is 24 en ingenieur. Ze zijn ruim drie jaar samen en willen nu gaan samenwonen.

Stijn

Vorige bedpartners: ‘Eén.’

De eerste keer: ‘Na een paar gezellige dates spraken we bij mij thuis af. We gingen zoenen en ik voelde me heel gestrest, omdat ik niet wist of hij die stap al wilde nemen.’

Wij vrijen: ‘Eén à twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn ogen zijn voor mij onweerstaanbaar. Zo groot, zo mooi en zo uniek.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het leuk om hem op me te laten rijden. Volgens internet heet dat de amazone, maar dat vind ik maar een gekke naam voor twee mannen.’

Voorspel is: ‘Meestal begint het met missionaris of lepeltje-lepeltje.’

Hotspot: ‘Ik vind het gewoon gezellig om te vrijen in bed. Dat voelt het meest vertrouwd, en met kaarsjes en muziek maak je het zo gezellig als je wilt.’

Grootste bedblunder: ‘Soms zijn we te dronken voor seks. Eén keer deden we het zo wild dat ik met mijn hoofd tegen een boekenplank knalde. Einde van de vrijpartij!’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Intens kussen tijdens de seks maakt alles nog beter.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘In een korte en spannende boxershort parts to parts tegen mij aan schuurt.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in een bos of in een wei. Heerlijk om alleen natuur om je heen te hebben en toch elk moment betrapt te kunnen worden.’

Nee, bedankt: ‘Sm lijkt me niets. Een pets op de billen kan, maar iemand van wie je houdt pijn doen, dat begrijp ik niet.’

Minpuntje: ‘Af en toe mis ik een beetje romantiek.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Robin

Vorige bedpartners: ‘Nul.’

De eerste keer samen: ‘Voor onze derde date nodigde hij me uit bij hem thuis. Op zijn bed kreeg ik toen mijn allereerste kus. Een bevestiging dat ik echt homo ben en klaar voor een volgende stap.’

Wij vrijen: Eén à twee keer per week.

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn kuiten zijn gespierd en mannelijk.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van 69. Dat is op twee manieren bevredigend: geven én ontvangen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Gelukkig voor mij dóén we ook vaak 69.’

Hotspot: ‘Van mij mag het simpel zijn: gewoon in bed. Wat wil je nog meer dan een zacht matras met genoeg privacy, zodat we er gewoon van kunnen genieten?’

Grootste bedblunder: ‘We hebben weleens de slappe lach of liggen te kletsen over totaal irrelevante dingen. Dan verdwijnt de zin.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Stijn heeft me tot in detail uitgelegd hoe hij het liefst oraal bevredigd wil worden. Daar geniet ik zelf ook van.’

Ik word helemaal wild als hij: ’Mij van boven tot onder likt en daarna begint te pijpen.’

Ik droom weleens van: ‘Een trio. Gewoon om het een keer geprobeerd te hebben.’

Nee, bedankt: ‘Seks met een vrouw.’

Minpuntje: ‘Hij raakt iets te snel opgewonden, dat neemt voor mij een deel van het plezier weg.’

Ik geef mijn seksleven een 9

