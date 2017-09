Dankzij dit trucje eet je nooit meer te veel

Je kijkt ondertussen televisie, praat wat met je tafelgenoten en wordt af en toe zelfs afgeleid door je telefoon: hoe vaak ben je nu eigenlijk echt bewust bezig met wat er op je bord ligt en vooral met wat je naar binnen schuift?

Vaak zijn je ogen groter dan je maag en voordat je het weet, heb je te veel gegeten. Gelukkig zijn er trucjes die je helpen om niet te veel te eten. Een bekende is het eten van een kleiner bord; dit zal ervoor zorgen dat je minder vaak opschept en kleinere porties eet.

Verkeerde hand

De University of South California komt met nog een trucje op de proppen, namelijk het eten met je verkeerde hand. Ben je dus normaal gesproken rechts, houd je vork dan eens vast in je linkerhand. Volgens de onderzoekers zou deze verandering je calorie-inname met 30 procent (!) kunnen verminderen. Dit komt doordat je het jezelf moeilijk maakt en minder snel eet, waardoor je beter en sneller aanvoelt wanneer je genoeg gehad hebt. Best het proberen waard, toch?

Bron: Flair België