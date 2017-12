Dáárom leggen we de lat tijdens de decembermaand zo hoog

Cadeaus, gezelligheid, een tot in de puntjes versierd huis en gasten die nog lang napraten over dat fantastische diner. Dát is voor veel mensen december. Maar hoe ga je een beetje mindful met die feestmaand om?

Gezelligheid is de norm. Sommige mensen komen helemaal in de stemming van alle lampjes, versieringen en winterse gezelligheid. Anderen zouden liever alle feestelijkheden vermijden. Wat doet de decembermaand toch met ons? En waarom leggen we de lat zo hoog? Emotiepsycholoog Susanne Piët legt het uit.

Hoe kun je decemberstress psychologisch verklaren?‘

“De onontkoombaarheid van de feestdagen kan extra druk opleveren. Overal lees en hoor je erover. In de media, op scholen, op het werk. Het beeld dat wordt geschetst, is compleet ‘verDisneyd’. De verwachtingen van feestelijkheden als sinterklaas, kerstmis en oud en nieuw zijn hooggespannen. We leggen de lat hoog, want we vinden zelf dat we groots moeten uitpakken met cadeaus, gerechten, champagne en versiering. Want zo lijkt het te horen. Dat kan stress oproepen.”

Je kunt het toch ook simpel houden?

“Dat is niet gemakkelijk. Net als dat je iemands verjaardag niet wilt verpesten, wil je ook de decemberfeesten niet in het water laten vallen. Gezelligheid is de norm. Als een publiek figuur schrijft dat hij niet van de decembermaand houdt, krijgt hij boze tweets over zich heen als sneeuwvlokken uit de hemel. Mensen die opzien tegen de decembermaand voelen zich dubbel alleen. Allereerst omdat ze een andere mening hebben. En ten tweede omdat anderen hen veroordelen. Ook dat geeft stress.”

Hoe kun je je daartegen wapenen?

“Door te vertrouwen op je eigen oordeel. Denk na over hoe je de feestdagen wilt vieren, los van hoe anderen het doen. Misschien zeg je wel: ‘Ik heb een moestuin en waanzinnig veel boerenkool. Dat wordt straks mijn kerstfeestthema.’ Hartstikke leuk. Doen!”

