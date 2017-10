Cindy overleed aan kanker: ‘Leef nu, houd van het leven!’

Cindy werd vijf jaar geleden gediagnosticeerd met borstkanker. Ze ging de strijd tegen de ziekte aan en won, waarover ze destijds openhartig aan Flair vertelde. Vijf jaar later voelde Cindy plots een bobbeltje onder haar sleutelbeen, en weer bleek het mis te zijn. De prognose was twee tot vier maanden, maar na tweeënhalve maand overleed ze op 42-jarige leeftijd. Voor haar overlijden werkte Cindy een hele bucketlist af, en haar laatste wens was om anderen te inspireren om van het leven te houden.

Geen generale

Cindy’s zus Lonneke neemt nu deze missie over, en probeert de boodschap van haar zus over te dragen aan zoveel mogelijk mensen. ‘Zoals Cindy zei: het leven is geen generale repetitie. Leef nú. Houd van het leven. Niet iedereen zal het zo zien, maar het leven houdt ook van jou.’

Cindy was een krachtige vrouw, die altijd hard gewerkt heeft. De band die Lonneke met haar zus Cindy had, was er een zoals vele zussen hebben. ‘We hielden van elkaar en dachten veel aan elkaar, maar door de drukte van alledag zagen we elkaar minder vaak dan we zou willen. Dit veranderde pas toen Cindy voor de tweede maal te horen kreeg een ernstige vorm van kanker te hebben.’

Een ander mens

Vrijwel direct nadat Cindy van de dokter te horen had gekregen dat ze niet lang meer te leven had, zag Lonneke haar zus compleet veranderen. ‘Ze noemde de arts ineens bij zijn voornaam en het leek wel alsof er een last van haar af was gevallen. In een week regelde ze haar eigen uitvaart en toen zei ze ‘het zware gedeelte is klaar, nu heb ik vakantie!”

Lonneke: ‘Na het slechte nieuws heeft Cindy gelijk haar hele spaarrekening leeggehaald en daarvan heeft ze een feest gegeven. Ook maakte ze een ballonvaart en gingen we samen met onze ouders naar Terschelling. Cindy was helemaal klaar met lange dagen werken en sprak ineens weer met veel meer vrienden af. Als ik haar belde, zat ze bijna altijd wel ergens te lunchen of koffie te drinken met een vriendin. Ze veranderende voor mijn ogen, maar misschien kan dat wel echt alleen als je weet dat je bijna doodgaat.’

Kleine dingen

Wat Lonneke zo bijzonder vindt, is dat Cindy ineens oog kreeg voor allerlei kleine dingen. Dingen die normaal gesproken aan je voorbijgaan, beschreef Cindy plots als een wonder. ‘Ze zei letterlijk tegen me dat de bladeren aan de bomen mooier leken, het gras groener leek en dat de zon feller leek te schijnen. Allemaal clichés, maar Cindy keek ineens heel anders naar de kleine dingen.’

Cindy was personal assistant. Lonneke vertelt dat Cindy altijd alles onder controle had. Haar werk zorgde er wel voor dat ze weinig tijd had voor écht contact met mensen. ‘De maatschappij is tegenwoordig zo snel en vluchtig, iedereen is continu in de weer met smartphones en sociale media.’

Zo was ook Cindy altijd druk en zag ze haar vrienden en familie niet zoveel als ze zou willen. Toen zij te horen kreeg dat ze weer kanker had, gaf dit haar plots de ruimte om een stap terug te doen. ‘Ze had door de diagnose nog meer behoefte aan écht contact met haar vrienden, in plaats van vluchtige berichtjes via WhatsApp of Facebook.’

Love life

Spijt van haar drukke werkleven zal Cindy niet gehad hebben, denkt Lonneke. ‘Maar ik kan me wel voorstellen dat ze had gewild dat ze andere keuzes had gemaakt. En ik denk dat ze daarom anderen wil inspireren nú dingen te veranderen en niet te wachten tot het te laat is.’

Lonneke vertelt wat de boodschap van haar zus was: ‘Als je straks tachtig bent, ben je dan trots op hoe hard je gewerkt hebt, of had je meer tijd door willen brengen met de mensen van wie je houdt? Cindy noemde dat #lovelife. Ondanks dat ze er nu zelf niet meer is, wil ze dat wij nog wel zoveel mogelijk uit het leven halen en genieten van iedere dag. Als ik bij de pakken neer wil gaan zitten, geeft Cindy’s boodschap me kracht om door te gaan. Want zij had gewild dat ik krachtig in het leven zou blijven staan!’

