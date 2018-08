Christina Curry plaatst heftig, maar mooi bericht over periode na scheiding ouders

In het programma ‘BN’ers in therapie’ werd al een beetje toegelicht hoe moeilijk Christina Curry het had in de periode na de scheiding van haar ouders, Patricia Paay en Adam Curry. In een heftige, maar mooie nieuwe instagrampost vertelt ze daar nu openhartig over.

‘Het is soort van mijn verjaardag’

In een eerlijk bericht wil ze vooral laten zien dat haar leven lang niet altijd perfect is geweest. Bij een foto van haar extreem magere zelf schrijft ze: “Het spijt me als dit bericht je in de war brengt, maar ik wil gewoon even een momentje nadenken over hoezeer mijn leven is veranderd, omdat het een soort van mijn ‘verjaardag’ is. Dit ben ik bijna precies tien jaar geleden… Mijn ouders waren net gescheiden, ik was verdwaald, bang en ongelukkig en midden in een eetstoornis die ik gebruikte als een soort mechanisme om om te kunnen gaan met alles waar ik geen controle over had.”

‘Een geheim deel van mij’

Ze vervolgt: “Ik weet dat ik in Nederland behoorlijk in de media ben opgegroeid vanwege mijn ouders, dus elke onhandige fase van mijn tienerjaren is makkelijk te vinden op Google. Maar dit? Deze fase was een tijd waarin ik alleen in andere delen van de wereld woonde, een geheim deel van mij dat amper iemand heeft gezien.”

‘Ik heb alle stemmen in mijn hoofd verslagen’

Christina wil hiermee laten zien dat er een echt mens zit achter alle ‘perfecte’ plaatjes op Instagram. Ook steekt ze iedereen een hart onder de riem die in een zelfde soort situatie zit. “Ik wilde dit delen zodat iedereen die denkt dat ze nu worstelen weet dat ze niet alleen zijn. Tien jaar na deze foto ben ik echt het gelukkigst dat ik ooit ben geweest. Ik heb niet langer de uitstraling van iemand die zich innerlijk dood voelt. Ik heb alle stemmen in mijn hoofd – die me vertelden dat ik dik en onwaardig ben – verslagen. Ik misbruik mezelf niet meer en tolereer geen misbruik. Ik heb het laten gaan (bijna, het is een levenslang project voor iedereen denk ik), al het trauma dat me zo verdrietig maakte.”

Familie

Als laatste wil Christina nog kwijt dat ze ondanks alles onwijs van haar familie houdt. “Ongeacht waar ze zijn, wat ze doen of met wie ze zijn. Ik hou van de prachtige zielen in mijn leven.”

