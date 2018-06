Zó veel calorieën zitten er in één slok gin-tonic

Bij een avond op het terras of een middag op het strand (dit zijn de goedkoopste van Nederland) hoort natuurijk een heerlijke alcoholische versnapering. Is een gin-tonic jouw ultieme zomerdrankje? Dan is het misschien best handig om te weten hoeveel calorieën je naar binnen drinkt met zo’n verfrissend drankje.

Als je op de lijn wil letten, kun je natuurlijk het beste kiezen voor een watertje. Maar je mag jezelf soms best eens verwennen, toch? Met een gin-tonic valt het wat betreft calorieën ook best mee, dus die kun je ook zonder al te veel schuldgevoelens bestellen.

Hoeveel dan?

Om precies te zijn: in een glas gin-tonic zitten 120 calorieën, wat neerkomt op 6 calorieën per slok – ervan uitgaande dat een slok zo’n 10 milliliter is. Ter vergelijking: als je voor een mojito kiest, zit je op 217 calorieën per glas.

Wijn of bier

Een witte wijn of een biertje is natuurlijk ook een echte terrastopper. Met een glas bier ben je zo’n 113 calorieën verder; bestel je een droge witte wijn, dan levert dat ongeveer 65 calorieën op.

Wat natuurlijk geldt is dat je moet drinken met mate, maar een beetje genieten mag best!

Bron: Libelle | Beeld: iStock