Callista leeft met urineverlies: ‘Ik kan nu wel accepteren dat ik dit probleem heb’

Urineverlies is een van de laatste taboes. Toch krijgt één op de drie vrouwen van boven de 35 jaar ermee te maken. Callista (28) schaamt zich er niet meer voor. ‘Het is vervelend maar ik heb geleerd ermee te leven.’

83% van de 35+-vrouwen heeft weleens urineverlies

Sinds Callista op haar 13e geopereerd werd aan haar urinewegen, kan ze haar plas moeilijk ophouden. ‘Ik moest om de haverklap kleine plasjes doen, soms wel 24 keer op een dag. Ik was incontinent. Op mijn 21e werd ik doorverwezen naar een bekkenbodemtherapeut

en daardoor is mijn leven veranderd. Na een aantal sessies kon ik weer lachen zonder in mijn broek te plassen. Maar ik draag wel altijd verband voor urineverlies. Als ik schrik, moet rennen voor de trein of moet niezen, komt er altijd een scheutje mee. En ik moet nog steeds vaker naar de wc dan anderen. Sommige dingen doe ik daarom liever niet. Zoals een dagje varen in een sloep en als ik aan een festival denk, zie ik de lange rijen voor de wc’s al voor me. Als het écht heel leuk is, ga ik toch. Inmiddels ben ik een kei in wildplassen.’

Schaamte

‘Twee jaar geleden werd ik zwanger. Ik was zo bang om weer incontinent te worden. Daar heb ik veel met vriendinnen en familie over gepraat. Met een man over mijn plasprobleem praten heb ik altijd heel lastig gevonden. Voordat ik mijn man leerde kennen heb ik drie relaties gehad. Elke keer was ik weer bang hoe hij zou reageren als ik ’s nachts een broekje voor urineverlies moest aantrekken. Zo gênant, ik heb daar vaak om gehuild. Gelukkig waren mijn exen altijd begripvol. En ook als de relatie voorbij was, hebben ze er nooit vervelende dingen over gezegd. Daar ben ik weleens bang voor geweest. Inmiddels kan ik wel accepteren dat ik dit probleem heb. Zeker nu ik het niet meer nodig heb om ’s nachts een broekje voor urineverlies te dragen. Ik heb me erbij neergelegd dat ik altijd een verband voor urineverlies moet gebruiken. Ik ben al zo blij met hoe het nu gaat in vergelijking met zeven jaar geleden.’

Feiten en cijfers

• 26 procent schaamt zich bij het kopen van producten voor urineverlies.

Erover praten?

Uit onderzoek van Hettestpanel.nl – in opdracht van TENA – blijkt dat 83 procent van de vrouwen van 35 jaar en ouder in het afgelopen jaar last heeft gehad van enkele druppeltjes tot scheutjes urineverlies. Dat zijn veel vrouwen, helemaal als je nagaat dat 30 procent van de ondervraagden vindt dat het geen bespreekbaar onderwerp is, 54 procent niet over urineverlies praat met vriendinnen en 26 procent het verborgen houdt voor haar partner. Er wél over praten kan veel goeds doen, en oefeningen voor de bekkenbodem kunnen de klachten verminderen. Een bekkenbodemtherapeut kan hierbij helpen.

