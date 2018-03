Ruim 62% van de Nederlanders is bang voor een burn-out

Op de vraag hoe het gaat, is het antwoord negen van de 10 keer: ‘Ja, druk!’ En wie heeft het tegenwoordig niet (te) druk? We hebben een veeleisende baan, willen sporten, gezond eten, hebben wellicht kinderen en willen daarnaast ook nog onze relaties onderhouden.

Lees ook: Minder kritisch op jezelf zijn? Zo doe je dat

Als je het zo allemaal achter elkaar leest, zou je het liefst meteen je agenda leeg maken. Volgens onderzoek* van Healthy Fest en Fitgirls.nl vreest dan ook ruim 62,7% van de respondenten voor een burn-out.

Hoge eisen

Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan onszelf, nemen we steeds meer hooi op ons vork en vinden we het moeilijk om ‘nee’ te zeggen. De symptomen van een burn-out kunnen dan al snel op de loer liggen: chronische vermoeidheid, bang om te falen en veel piekeren. Om een burn-out te voorkomen is het belangrijk om je energie goed te verdelen en te werken aan een gezond lichaam en geest. Regelmatig sporten helpt niet alleen voor een sterker lichaam, ook is het een goede manier om sterkere mind op te bouwen, meer rust te vinden en dichterbij de kern van het probleem te komen. Mochten de symptomen aan blijven houden is het verstanding om eens een bezoekje te brengen aan de dokter. Deze kan je doorverwijzen naar een psycholoog of je helpen op zoek te gaan naar een andere (mogelijke weg naar een) oplossing.

Ontspannen

Wil je echt even lekker weg en niet aan alle verplichtingen denken? Dan is Healthy Fest misschien wel een goede manier om tot rust te komen. Dit gezellige en gezonde festival vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 10 juni 2018. Je kunt hier nieuwe sporten uitproberen, meer leren over voeding en gezondheid, mindfulness workshops volgen en natuurlijk ontspannen. De workouts, ontspanningssessies en motiverende lezingen worden aangeboden door onder andere Arie Boomsma, Kasper van der Meulen en Richard de Leth.

*Aan het onderzoek hebben in totaal 1921 respondenten meegewerkt. De resultaten zijn verzameld via een poll op de website van Fitgirls.nl.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock