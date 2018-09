Vooral op vakantie is het een aangenaam tijdverdrijf: je hersenen laten kraken op een sudoku-, kruiswoord- of ander soort puzzel. Verstand op nul – of juist 100 – en nergens anders mee bezig zijn dan met het oplossen van het cijfer- of lettermysterie. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat braintraining niet alleen goed is voor je geest, maar ook voor je calorieverbranding.

Lees ook: Geen fan van sporten? Volgens dit onderzoek hoeft je work-out maar 13 minuten te duren

In het kort: door hard nadenken kun je meer calorieën verbranden. Dat komt omdat het brein suikerglucose verbrandt om te kunnen functioneren. Intensieve hersenactiviteit verbruikt daarom meer glucose dan lichte hersenactiviteit. Wie dus harder nadenkt, verbrandt meer calorieën. Dat concludeert Ewan McNay, assistent professor aan de universiteit van Albany.

Muziek

Ook interessant: ons brein is de grootste energieverbruiker van ons lichaam. Onze hersenen bepalen maar 2 procent van ons totale lichaamsgewicht, maar bepalen 20 procent van onze dagelijkse energiebehoefte. Dagelijks verbruikt je brein gemiddeld 320 calorieën. Laat je je hersenen kraken, dan kan dit oplopen tot 336 calorieën. Zijn puzzels niet helemaal jouw ding? Stort je dan op het leren van een nieuw muziekinstrument. ‘Je kunt maximaal 200 calorieën extra verbranden wanneer je bijvoorbeeld 8 uur lang een nieuw instrument aanleert’, aldus McNay. Overigens staat dat aantal gelijk op een half uurtje lopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock