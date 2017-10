Bootylicious: vrouwen met grote billen zijn gezonder en slimmer

Vrouwelijke vormen zijn iets om trots op te zijn. En goed nieuws: jouw mooie curves hebben nog meer voordelen. Vrouwen met grote billen zijn namelijk gezonder én slimmer.

Uit onderzoek blijkt dat wat extra kilo’s op zowel je dijen en billen bepaalde ziektes als diabetes en hartziektes helpen te voorkomen. Is dat even goed nieuws! Wel is echt overgewicht natuurlijk niet gezond, maar wat vollere kont kan dus geen kwaad.

Juiste plekken

Het vet zit dan simpelweg op de juiste plekken. Hoe dat kan? Het zit dan niet te veel rondom je organen, waardoor je bloedsuikerspiegel op peil blijft. En er is nog meer: vrouwen met bredere heupen zouden ook intelligentere kinderen op de wereld zetten dan vrouwen met een kleinere bilpartij. Bootylicous!

Bron: Grazia | Beeld: Dimitrios Kambouris (ANP)