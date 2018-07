Noodgedwongen eerder gestopte Eva Jinek heeft lieve boodschap voor vervangster

Eigenlijk zou Eva Jinek vanavond zelf nog haar talkshow presenteren, maar verschillende zwangerschapskwaaltjes (“het gaat gewoon niet meer”) hebben ervoor gezorgd dat ze vorige week vrijdag al afscheid moest nemen van Jinek. Hierdoor is het vanavond – een week eerder dan gepland – al de beurt aan haar vervangster Nadia Moussaid.

Op Instagram laat Eva weten dat zij in ieder geval vanavond aan de buis gekluisterd zit.

‘Veel plezier’

“Vanaf morgenavond mag ik rond de klok van elf uur samen met jullie heerlijk op de bank liggen en neemt mijn collega Nadia Moussaid de honneurs waar op de late avond. Ze is er klaar voor en ze heeft er veel zin in! Ik wens haar heel veel succes en vooral plezier”, zo schrijft Eva bij een foto van hen samen.

Dikke enkels

In de uitzending van vorige week vrijdag, waarin niemand minder dan Bill Clinton te gast was, vertelde Eva dat haar bloeddruk te hoog is en dat ze last heeft van verschillende zwangerschapskwalen. “Ik ga niet mijn benen op tafel leggen om te laten zien hoe dik mijn enkels zijn, maar het gaat gewoon niet meer.” En dus besloot ze haar zwangerschapsverlof per direct in te laten gaan.

‘Ik ben moeder’

Voor Eva was het moeilijk om een week eerder te stoppen. “Maar ik moet voor mijn kind kiezen, ik ben moeder.” Haar talkshow noemt ze haar eerste kindje. “En het is moeilijk om dat te laten gaan, maar het moet.” De presentatrice maakte in maart bekend dat zij en haar vriend Dexter van der Voorn een kind verwachten.

