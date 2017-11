Blijkbaar gebruiken we onze deodorant op het verkeerde moment van de dag

Als we ’s ochtends onder de douche vandaan komen, smeren we crème op ons gezicht, poetsen we onze tanden en spuiten (of smeren) we deodorant onder onze oksel. Blijkbaar blijkt deze ochtendroutine niet helemaal juist. Je deootje schijn je namelijk beter ’s avonds op te kunnen doen.

Het anti-perspirant dat in deodorant zit blokkeert de zweetklieren in de oksel. Als je je deodorant ’s avonds opdoet, heeft ie de hele nacht de tijd om in te trekken in je huid en zo het zweet en nare luchtjes te voorkomen. Als je ’s ochtends je deodorant opdoet, ben je al begonnen met zweten. Je deo kan daardoor niet helemaal binnendringen in je zweetklieren en dus z’n werk minder goed doen.

’s Avonds deo sprayen, maar toch ’s ochtends douchen om even wakker te worden? No problem. Omdat de anti-perspirant diep genoeg in je huid is getrokken, doen de douchestralen niets af aan de werking ervan.

