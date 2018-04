Kun je blaren voorkomen door preventief een blarenpleister op te plakken?

Bij sommige schoenen weet je gewoon van tevoren al dat het fout gaat. Je plakt daarom nu alvast een blarenpleister, om verdere irritatie te voorkomen. Maar heeft dat eigenlijk wel nut?

Als we naar de informatie op de website kijken van deze plakkers dan beloven ze óók preventief te werken. Deze pleister zorgt namelijk voor een tweede laagje huid, waardoor er minder wrijving is tussen jouw huid en de schoen. Het kan daardoor ook helpen om iets van sporttape op de blaargevoelige plekken te plakken. En weet je dat je die dag echt flinke stappen gaat zetten? Wat talkpoeder over de tape wrijven doet wonderen om deze niet aan je sok te laten plakken.

