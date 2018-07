Bizar: híer gaat je vet naartoe als je afvalt

Als je erover nadenkt is het eigenlijk best gek: het ene moment draag je wat extra kilo’s met je mee, maar zodra je op je lijn let of gaat sporten vliegt het er ook weer af. Het lijkt wel alsof je vet ineens is opgelost, maar waar gaat het nu eigenlijk heen?

De site Popsugar.com zocht het uit en kwam tot een verrassende conclusie.

Gewichtsverlies en vetverlies

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen gewichtsverlies en vetverlies. Gewichtsverlies zie je terug op je weegschaal: dit kan veroorzaakt worden door spierafname, vetafname, vochtverlies of zelfs een drastische knipbeurt bij de kapper. Vetverlies is de hoeveelheid vet dat je lichaam verliest, iets wat gebeurt als je lichaam meer calorieën verbrandt dan het consumeert.

Koolstofdioxide

Maar waar gaan die overtollige vetjes naartoe? Je zou het misschien niet denken, maar je ademt ze uit. ‘’De meeste massa wordt uitgeademd in de vorm van koolstofdioxide. Het verdwijnt dus simpelweg in de lucht”, legt natuurkundige Ruben Meerman uit. Toch heeft het geen zin om nu als een bezetene lucht te gaan happen. Het vet moet namelijk eerst door het metabolische proces gaan, voordat het kan worden uitgeademd. Kortom: je moet er wel écht iets voor doen.

Misvatting

Voor het geval je totaal niet zag aankomen dat vet via je adem je lichaam verlaat: je bent niet de enige. Volgens onderzoek van professor Andrew Brown zijn er enorm veel dokters en diëtisten die ervan overtuigd zijn dat vet wordt omgezet in spiermassa, of dat het simpelweg wegbrandt.

Bron: Libelle | Beeld: iStock