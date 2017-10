Binnen no-time zen met deze Zweedse trend

In deze drukke tijden zijn we altijd maar op zoek naar rust en willen we ons ‘zen’ voelen. De Zweden zweren bij döstädning. Volgens hen is dit dé manier om rust te vinden en eens flink puin te ruimen in je leven.

Grof vertaald betekent het begrip iets als ‘doods opruimen’ en hoe luguber het ook klinkt, daar heeft het in principe alles mee te maken. Stel je voor dat vandaag je laatste dag is en je dierbaren door je spullen moeten gaan. Wat achten ze nog van waarde en wat is ‘rotzooi’. Dat is de vraag die je jezelf stelt bij deze techniek.

Het begon in Zweden gewoon met ouderen of zieken die het heft in handen namen en hun familie niet met hun rommel wilde nalaten, maar in de Verenigde Staten (land van de verzamelaars vol met garageboxen tot de nok gevuld met prullaria) wordt het gezien als dé opruimfilosofie. Je zou anders naar je eigen spullen kijken, veel weg kunnen doen en van een leger en minimalistischer leven kunnen genieten.

Volgens experts is 65 de juiste leeftijd om ermee te beginnen, alleen wordt de trend nu ook onder jongere mensen gespot. Een aantal tips: begin niet met foto’s of andere dierbare herinneringen, dit ligt te gevoelig. Bundel je wachtwoorden op één veilige plek. Geef wat je niet wilt houden, maar nog wel goed is weg. Dit om verspilling tegen te gaan.

Bron: Washington Post | Beeld: iStock