Bewezen: zoveel uur slaap moet je per nacht slapen

We weten allemaal dat we ons een stuk fitter voelen wanneer we heerlijk geslapen hebben. Maar wat is eigenlijk genoeg slaap? Het Amerikaanse slaapinstituut de National Sleep Foundation heeft nieuwe richtlijnen voor een goede nachtrust opgesteld.



Voorwaarden voor een goede nachtrust

RTL Nieuws meldt dat de stichting 277 verschillende slaapstudies vergeleek, waarop ze de nieuwe richtlijnen voor een goede nachtrust baseerden. En die zijn best verrassend. Voldoe je aan al deze voorwaarden? Dan ben je er zeker van dat je voldoende slaap hebt gehad afgelopen nacht.

Minstens 85% van de tijd dat je in bed ligt, moet je echt slapen. Je moet binnen 30 minuten in slaap zijn gevallen (bij 65+ is dit binnen 60 minuten). Je mag maximaal 1 keer per nacht langer dan 5 minuten wakker liggen (bij 65+ is dit max 2 keer per nacht). Bij elkaar opgeteld mag je niet meer dan 20 minuten wakker liggen tussen het moment dat je in slaap valt tot het moment dat je de volgende ochtend opstaat.



Eerste hulp bij slaapproblemen

Lig je vaak te woelen en te draaien in je bed? Slaapexpert Els van der Helm laat weten dat het dan het best is om uit je bed te komen. ‘Het is belangrijk om niet te veel tijd wakker in bed door te brengen, omdat je je bed anders meer gaat associëren met wakker liggen dan met slapen. Dus ben je veel wakker, ga dan je bed uit. Daardoor zul je uiteindelijk efficiënter slapen en een betere kwaliteit van slaap ervaren.’

Heel normaal

Toch stelt ze dat het niet erg is om af en toe wakker te liggen: ‘Besef dat ’s nachts wakker worden heel normaal is, vooral naarmate je ouder wordt. Het is niet per se een teken van slechte slaap.’ Dus schiet niet meteen in de stress, want dat werkt juist averechts. ‘Stress is de vijand van slaap, dus blijf ontspannen en doe geen dingen meer die stress veroorzaken, zoals je telefoon checken en tobben over je werk.’

Hoeveel slaap heb je nodig?

Twijfel je erover hoe lang je precies moet slapen? De stichting stelde een handig overzichtje op, gebaseerd op je leeftijd.

Pasgeborenen (0-3 maanden): 14 tot 17 uur per dag

Baby (4-11 maanden): 12 tot 15 uur per dag

Dreumes (1-2 jaar): 11 tot 14 uur

Peuters en kleuters (3-5 jaar): 10 tot 13 uur

Scholieren (6-13 jaar): 9 tot 11 uur

Tieners (14-17 jaar): 8 tot 10 uur

Adolescenten (18-25 jaar): 7 tot 9 uur

Volwassenen (26-64): 7 tot 9 uur

Ouderen (65+): 7 tot 8 uur

Natuurlijk is het per persoon verschillend en zal de een beter functioneren op minder slaap dan de ander, maar deze richtlijnen geven wel een goede indicatie over een goede nachtrust. Sweet dreams!

Bron: RTL Nieuws