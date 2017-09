Bewezen: wonen aan zee maakt mensen gelukkiger

Wind door je haren, de geur van de zilte zee: aan het water komen we vaak helemaal tot rust. Het is dan ook niet zo gek dat uit nieuw onderzoek blijkt dat het blauwe goedje mensen gelukkiger maakt.

Lees ook: Bewezen: moeder bepaalt de intelligentie van haar kind

Bij de kust wonen kan dus zeker wel helpen om je beter te voelen. Geen mogelijkheid om aan de kust te vertoeven? Ook foto’s van blauwe natuur, dus elke vorm van water, hebben een kalmerend en ontspannend effect op mensen. Een foto in huis halen van de oceaan zou dus ook al moeten helpen.

Water in

En als je dan toch bij de zee bent, ga dan ook meteen het water in. Dit helpt om je gelukkiger te voelen doordat de zwaartekracht geen vat op je heeft en je lekker ronddrijft. Al je spieren kunnen op deze manier volledig ontspannen. Dus hup, boek dat weekendje naar zee: het is goed voor je!

via GIPHY

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Glamour | Beeld: GIPHY & Shutterstock