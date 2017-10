Bewezen: vrouwen zijn beter in autorijden dan mannen

Altijd maar die vooroordelen dat vrouwen niet kunnen rijden: we worden er langzaam een beetje moe van. Om de discussie nu voor eens en altijd te sluiten, een nieuw onderzoek heeft bewezen dat vrouwen de beste chauffeurs zijn. Ha!

Want wat blijkt? Mannen rijden veel vaker onverantwoord dan vrouwen volgens een onderzoek van Sunny Cars. Ook zijn het in wel 83% van de gevallen mannen die betrapt worden op rijden onder invloed. Ook bij de weg op gaan onder invloed van drugs, was het in wel 94% een mannelijke bestuurder.

Overtreden van de regels

En dat is niet alleen het bewijs waarom vrouwen beter kunnen autorijden. Want wie overtreden er vaker de verkeersregels en rijden zonder geldig rijbewijs? Juist, de mannen. De reden hiervoor is het machogedrag van hen, vrouwen rijden veel voorzichtiger volgens het onderzoek. Ha, dat kunnen we weer in onze zak steken!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock