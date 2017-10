Bewezen: vrouwen ruimen vaker rommel op dan mannen

Stiekem wisten we dit natuurlijk al, maar het is wel fijn om het eens zwart op wit te zien staan. Nieuw onderzoek bevestigt namelijk dat vrouwen méér opruimen dan mannen.

Lees ook: Willen je kinderen niet opruimen? Probeer dan dit geniale trucje

Ikea heeft dit laten analyseren en daaruit kwam dit ‘verrassende’ resultaat. Wanneer we het meest opruimen? Vooral voordat de schoonfamilie op bezoek komt. Toch even een goede indruk proberen te maken… Ook ruimen we vooral op voor de ander, zo blijkt uit het nieuwste Life at Home Report.

Grootste ergernis

En dat is dan ook meteen huishoudelijke ergernis nummero uno. Niemand wordt nu eenmaal echt vrolijk van de troep achter een ander zijn kont te moeten weghalen. Het onderzoek van de Zweedse meubelketen werd gehouden onder 21.219 mensen uit ongeveer 22 landen. Hoewel ons land daar niet bij hoorde, zijn wel onze zuiderburen onderzocht. Van de 1013 mensen tussen de 18 en 80 jaar gaf zo’n een op de drie aan een hekel te hebben aan rondslingerende spullen van anderen.

Stereotype

Dat mannen minder in het huishouden doen kan veel te maken met het stereotype beeld dat zij hiervan hebben. Trendanalist en psycholoog Herman Konings licht in een persbericht toe: ‘Mannen dragen nog altijd het beeld mee van hun moeder als persoon die het huishouden runt en het huis op orde houdt. Met de vergelijking met hun moeder lijken ze dan ook te erkennen dat vrouwen beter zijn in het huishouden en willen ze hen daarom niet voor de voeten lopen. De vraag blijft natuurlijk of dat een legitiem excuus is of het 1 van beiden gewoon beter uitkomt.’ Hmm, dat is wel een heel opmerkelijk excuus om minder te doen…

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock