Bewezen: vrouwen die meer drinken zijn intelligent

Er is altijd wel een gelegenheid om een flesje wijn te openen. Of het nu lekker bij het eten is, of gewoon, omdat je het verdiend hebt. Nu heb je het perfecte excuus: vrouwen die meer drinken zijn namelijk heel intelligent.

Meerdere onderzoeken uit Groot-Brittannië tonen aan dat hoogopgeleide vrouwen meer drinken dan laagopgeleide vrouwen. Universitair geschoolde vrouwen dronken wel 86% (!!) meer, maar hebben daarom ook wel de kans om ‘zware drinkers’ te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat je dagelijks een wijntje drinkt.

Binge drinking

Maar het is ook weer niet de bedoeling dat je nu volop gaat binge drinken. Het is namelijk niet aangetoond dat meer glazen wijn wegtikken je slimmer maakt, maar dat vrouwen die regelmatig alcohol drinken intelligenter zijn. Wij zeggen: proost!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Sanoma Beeldbank