Bewezen: sporters drinken meer alcohol

Na de training nog een drankje doen op de club of nog even de kroeg in met z’n allen: voor teamsporters klinkt het vast herkenbaar. En laten we wel wezen, deze gezellige cooling-downs gaan vaker gepaard met alcoholische versnapering (of twee) dan met een post-workout shake…

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Cardiff zijn sporters dan ook vaker geneigd om meer te drinken dan dagelijks aanbevolen is. Uit een rondvraag van het team onder 10.000 mensen blijkt dat 42 procent van de sporters de dagelijks aanbevolen hoeveelheid alcohol overschrijdt. Van de niet-sporters doet slechts 23 procent dat.

Social network

Volgens Britt Hallingberg, een van de onderzoekers, komt dat mede door het sociale netwerk dat je opbouwt met sporten. ‘Jonge mensen maken vrienden door te sporten’, legt ze uit. ‘Daar gaat vaak gepaard met alcohol.’ Daarnaast zijn sporters geneigd om een overwinning te vieren met een biertje. Geen goede zaak, vindt professor Carwyn Jones. ‘Het wordt bijna een statuskwestie om na het sporten veel te kunnen drinken. Sport draagt bij aan de perceptie dat alcohol drinken normaal en zelfs aan te raden is.’

Gezonde levensstijl

Gelukkig is het niet in alle gevallen zo dat sporters meer alcohol drinken. Veel mensen die geregeld naar de sportschool gaan, willen er juist een gezondere levensstijl op na te houden. Dit blijkt uit een paper die zeventien studies over sporten en alcohol naast elkaar legt. Maar liefst veertien van deze onderzoeken laat zien dat jongeren en volwassenen minderen met alcohol als ze sportief bezig gaan.

