Bewezen: slapen met je huisdier verbetert je nachtrust

Kruipt jouw kat regelmatig bij je onder de lakens? Stiekem best gezellig, maar over de hygiëne ervan zijn de meningen verdeeld. Laat de mensen die vinden dat jij je huisdier niet mee naar je slaapkamer moet nemen maar kletsen, want onderzoek bewijst dat het je nachtrust alleen maar ten goede komt.

Je huisdier vindt het gezellig en jij vindt het fijn, dus waarom niet in dezelfde ruimte slapen? Wetenschappers van de Mayo Clinic in Arizona ontdekten voordelen aan het slapen met je huisdier. Uit hun onderzoek bleek dat mensen die hun hond in hun slaapkamer lieten slapen, een betere nachtrust hadden.

Dezelfde ruimte

Voor het onderzoek werden zowel veertig volwassenen als hun honden geanalyseerd. Zij kregen allemaal een activiteitstracker om zeven nachten lang hun slaapgewoontes te monitoren. Hieruit bleek dat mensen die in dezelfde ruimte sliepen als hun hond een betere nachtrust hadden, ongeacht wat het ras van de hond was.

Maar…

Er is echter een ‘maar’ in dit verhaal: een betere nachtrust zou alleen gelden als de hond in de slaapkamer slaapt, niet bij je onder de dekens. Dat zou de kwaliteit van je nachtrust zelfs verslechteren, gezien de dieren veel kunnen bewegen in hun slaap en je daarmee wakker houden.

Hier komt het door

Volgens de onderzoekers slaap je beter met je huisdier in dezelfde kamer doordat je je veiliger voelt. ‘Veel baasjes zijn het grootste deel van de dag niet bij hun huisdier’, aldus onderzoeksauteur Lois Krahn. ‘Daarom willen ze thuis zo veel mogelijk tijd met hun dier doorbrengen. En ze toelaten in de slaapkamer is een gemakkelijke manier om dat te doen.’

Bron: Metro