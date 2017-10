Bewezen: slaaptekort zorgt ervoor dat je meer trek krijgt

Merk je ook dat je veel meer aan het eten bent wanneer je slecht geslapen hebt? Dat is niet zo gek. Slaaptekort kan er namelijk voor zorgen dat je meer trek krijgt.

Hoe kan dat? Uit onderzoek van de universiteit van Chicago en de universiteit van Brussel blijkt dat te weinig nachtrust ervoor zorgt dat je lichaam meer lipiden aanmaakt. Dit zijn vetachtige stoffen die in je bloed belanden, waaronder het stofje endocannabinoïde. En laat deze er nu nét voor zorgen dat eten net iets fijner aanvoelt dan normaal en je dus trek krijgt in alles.

Zelfde effect als marihuana

En ja, dit stofje heeft effect op precies dezelfde gedeeltes in je hersenen als marihuana. Daarnaast heeft je lichaam ook simpelweg te weinig energie gekregen door jouw gebroken nacht. Dit probeert het op te vullen in de vorm van calorieën.

Buffet

Dit alles is getest door de deelnemers aan het onderzoek verschillende slaappatronen te geven. Vervolgens mochten ze de hele dag door eten van een groot buffet. De mensen die maar 4,5 uur slaap per nacht kregen aten hier veel meer van dan de groep die wel de hele nacht doorsliep. Zo zie je maar hoe belangrijk slaap voor je is!

Bron: NSMBL