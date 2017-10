Bewezen: samen een wijntje drinken is goed voor je vriendschap

Goed nieuws voor een ieder die graag een wijntje, biertje, cocktail of andere alcoholische versnapering met haar vriendinnen mag drinken. Dit is, zo blijkt uit nieuw onderzoek, namelijk hartstikke goed voor jullie vriendschap!

Er zijn maar liefst twee goede redenen om dit te concluderen. In de eerste plaats een Frans onderzoek onder 150.000 mannen en vrouwen die werden opgedeeld in groepen aan de hand van hoeveel zij dronken. Het onderzoek weest uit dat de groep die regelmatig een glaasje nuttigde, het gelukkigst was.

Dan de link naar vriendschap. Met enige regelmaat een drankje nuttigen heeft grote invloed op je sociale leven. Het is zo dat mensen die regelmatig drinken socialer zijn en meer in contact met anderen komen (die ook een glaasje lusten). Dat geluk dat je door een borrel krijgt, kun je mooi samen delen.

Tevens zou het zo zijn dat je door een glas of twee wat loslippiger wordt. Je deelt waarschijnlijk meer met elkaar en schept snel een vertrouwensband. Wat de wetenschappelijke reden ook mag zijn, de praktijk is gewoon dat we heerlijk genieten van een borrelavondje met vriendinnen. Proost dan maar hé! Op de vriendschap.

Bron: Newsmonkey | Beeld: iStock