Bewezen: rode wijn en donkere chocolade helpen tegen rimpels

Enkele onderzoekers aan de universiteit van Exeter en Brighton (Engeland) hebben zojuist onze dag goedgemaakt. Ze hebben namelijk ontdekt dat rode wijn en pure chocolade de middeltjes zijn tegen rimpels. Het beste nieuws met de feestdagen in het verschiet!



Vergeet al die anti-aging crèmes, want het antwoord voor een rimpelvrije huid staat gewoon in je keuken. De universiteit van Exeter en Brighton hebben namelijk hun krachten gebundeld en ontdekten dat rode wijn en pure chocolade een verjongend effect hebben op de oude cellen van je lichaam.

Hallo jonge huid

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers een aantal cellen van het DNA. Naarmate we ouder worden, worden de telomeren van ons DNA steeds korter. In mensentaal: ze rafelen af zoals een versleten schoenveter. Dus hoe langer onze telomeren, hoe jonger onze cellen. Het team voegde een samenstelling van stoffen – die ook in rode wijn en donkere chocolade zitten – toe aan die cellen en deze werden merkbaar langer. Dat wil zeggen dat we dankzij deze stoffen opnieuw jongere cellen gaan krijgen.

Momenteel worden de cellen nog verder onderzocht, maar de wetenschappers spreken al wel van een doorbraak. Hoera!

