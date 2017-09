Bewezen: praten tegen je huisdier is goed voor je gezondheid

‘Ga jij plasje doen? Wie is een brave jongen, jij bent een brave jongen!’ Hoe vaak betrap je jezelf wel niet op het praten tegen je huisdier. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, je bent niet gek: het is namelijk goed voor je gezondheid.

Naast dat deze ‘gesprekjes’ met je huisdier zorgen voor een sterke band tussen jullie, is ook uit onderzoek gebleken dat mensen met huisdieren minder vaak naar de dokter gaan. Niet zo zeer omdat je door je trouwe viervoeter meer zou wandelen en actiever zou zijn, maar omdat babbelen met je beestje stress en angsten tegengaat.

Minder alleen

Ook voelen we ons minder alleen door dat we iemand hebben om tegenaan te kletsen. Huisdieren zijn echt een maatje en vervullen de menselijke behoefte naar aanhankelijkheid. Niet zo gek dus dat blijkt uit onderzoek dat je gelukkiger wordt van een pluizenbol om je heen. Zelfs het knuffelen met ze helpt tegen stress: je maakt hierdoor het stofje oxytocine aan wat je een relax gevoel geeft. Klets en hug er dus maar op los: het is gewoon goed voor je!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock