Bewezen: opgroeien met een zus maakt je gelukkiger en socialer

Soms kun je haar totaal niet uitstaan, maar op veel momenten kun je eigenlijk niet zonder haar: je zus. Ze blijkt bovendien tijdens je opvoeding een grote, goede (!) invloed op je te hebben gehad, zo blijkt uit onderzoek. Geloof het of niet, maar door haar ben je een beter mens.

De band met je zus is een heel bijzondere, ongeacht of je nu een man of vrouw bent. Een onderzoeksteam van de University of Ulster besloot dieper op deze familieband in te gaan en kwam tot de ontdekking dat het opgroeien met een zus ervoor zorgt dat mannen emotioneel sterker waren. Daarnaast zouden ze communicatief sterker zijn en trouwer zijn aan hun partner. Ook vrouwen bleken profijt te hebben bij het hebben van een zus: zij zouden meer zelfvertrouwen hebben, vooral als het op sociale situaties aankomt.

De wetenschappers konden deze conclusies trekken nadat ze 571 mensen tussen de 17 en 25 jaar oud hadden onderzocht op hun emotionele gesteldheid.

Mannen én vrouwen

Uit het onderzoek bleek bovendien dat zowel mannen als vrouwen met een zus beter kunnen omgaan met tegenslagen, minder bang zijn om te falen en gelukkiger zijn. Bedank haar dus maar eens!

