Bewezen: mensen met een drukke agenda hebben een goed geheugen

Druk, druk, druk. Dat is hoe jij jouw leven op dit moment het beste zou kunnen omschrijven. Soms zou je net iets meer ademruimte willen, maar toch heeft een volle agenda ook zijn voordelen.

Mensen met een volle planning hebben namelijk een goed geheugen en sterkere hersenen, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Texas. Hiervoor werden 330 mannen en vrouwen onderzocht, waarbij gekeken werd naar hun dagelijkse agenda. Ook moesten ze verschillende testen uitvoeren. Niet alleen konden de personen die het altijd druk hadden informatie beter en sneller verwerken, ook beschikten ze over een grotere woordenschat én konden ze beter logisch redeneren.

Uitdaging

Hoe dit kan? Een drukke agenda zorgt ervoor dat je continue opnieuw uitgedaagd wordt om alles voor elkaar te krijgen. Daarom geeft onderzoeker Sarah Festini ook aan dat het zelfs je geheugen kan verbeteren. In jouw actieve leven zul je namelijk goed moeten onthouden wanneer je alles gepland had. Maar, te druk is nooit goed, dus let ook wel goed op jezelf en je gezondheid.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock