Bewezen: mensen met een babyface worden aantrekkelijker gevonden

‘Ah, je bent zo schattig, mag ik even in je wangen knijpen?’ Of: ‘Mag ik je ID even zien?’ Welbekende vragen voor iedereen met een babyface. Maar goed nieuws: je jonge uitstraling zorgt er ook voor dat mensen je aantrekkelijker vinden.

Mannen hebben volgens onderzoek namelijk liever een vrouw met een babyface dan met een volwassen gezicht. En de reden is eigenlijk heel simpel: hoe jonger de uitstraling, hoe vruchtbaarder de vrouw wordt geacht. Dit natuurlijke instinct stamt nog uit de oertijd. Ha, niks schattig: gewoon woest aantrekkelijk.

Bron: Fem-fem.nl | Beeld: Shutterstock