Bewezen: mensen die laat gaan slapen zijn slimmer

Elke avond wordt het toch weer iets later dan gepland. Nog even dit, nog even dat: op tijd slapen zit er gewoon niet in. Toch zegt het ook iets goeds over je, dat je pas zo laat onder de wol kruipt.

Je bent namelijk intelligenter dan mensen die wél vroeg naar bed gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Madrid. Ze bestudeerden hiervoor wel 1.000 tieners. Voor elk van deze proefpersonen werd bepaald of ze een ochtendmens of avondmens waren aan de hand van hun slaappatroon. Ook werd hierbij gekeken op welk moment van de dag ze intellectueel op een hoogtepunt waren. Daarna werd de algemene intelligentie getest van de deelnemers.

Intelligentie

De conclusie? Als je een avondmens bent en dus laat naar bed gaat, heb je een intelligentie die vaak gekoppeld wordt aan hoge inkomens en belangrijke banen. Die kun je in je zak steken. Maar: de ochtendmensen doen het wel weer beter op school. Ach, zo heeft iedereen iets!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock