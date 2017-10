Bewezen: maandag is de ergste dag van de week

Hoeveel maandagen we er ook al op hebben zitten in ons leven, ze blijven heftig. Dat je op maandag een kop koffie extra nodig hebt om op te starten en aan het einde van je werkdag kapot bent, zit niet tussen je oren.

Lees ook: Schoonmaken gebeurt het meest op maandag

De wetenschap heeft bewezen dat maandag officieel de ergste dag van de week is. Het Complex Center van de University of Vermont heeft gedurende negen jaar miljoenen twitterberichten van over de hele wereld onder de loep genomen. Met de focus op het geluksgevoel van mensen zijn de tweets bestudeerd. Wat blijkt? Mensen zijn op zaterdag het gelukkigst en crashen op maandag, terwijl ze zich de rest van de week redelijk goed voelen.

Gelukkige vs. ongelukkige dagen

Daarnaast zijn er bepaalde dagen waarop we gelukkige tweets de wereld insturen, bijvoorbeeld op Moederdag, grote gebeurtenissen als een royal wedding en Kerstmis. Logischerwijs worden er na wereldrampen veel droevige berichten geplaatst. Of Twitteraars representatief zijn voor de hele wereldbevolking, valt natuurlijk te betwisten maar onderzoeker Danforth beweert dat de resultaten globaal genomen wel gelijk lopen met die van publieke peilingen.

Minder gelukkig

Wat zorgelijk is, is dat ons geluksgevoel zou zijn gezakt. ‘Als we inzoomen op de grafiek over de jaren heen, zien we dat ons geluksgevoel over het algemeen is gedaald’, aldus de onderzoeker. ‘Zeker na de terroristische aanslagen in Orlando en Londen, en de Amerikaanse verkiezingen.’

Dat het geluksgevoel is gezakt, is vooral in het afgelopen jaar gebeurd. ‘Ons geluksgevoel is de laatste acht jaar constant geweest, tot nu. Onze dieptepunten liggen een stuk lager, zeker de laatste maanden zijn erg moeilijk geweest als we Twitter mogen geloven.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock