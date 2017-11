Bewezen: luiheid is besmettelijk

We weten al dat mensen sociale wezens zijn, maar uit onderzoek blijkt dat onze omgeving meer invloed heeft op ons gedrag dan we beseffen. Zo toont een studie aan dat we luie gewoonten van de mensen rondom ons overnemen.

Lees ook: We zouden 150 minuten per week moeten bewegen: hoe haalbaar is dat?

Wetenschappers van het Parijse INSERM hebben ontdekt dat het gedrag van de mensen met wie we omgaan, een sterke invloed heeft op onze acties.

Voor het onderzoek bestudeerden Jean Daunizeau en zijn team 56 mensen aan de hand van vragenlijsten. De studie stelde vast dat de proefpersonen gevoelig waren voor de luie gewoontes van mensen uit hun omgeving. Die invloed bleek zelfs zo sterk dat ze de neiging hadden om andermans luiheid na te bootsen.

Onderzoeker Jean Daunizeau benadrukt dat deze conclusie verrassend is, omdat er altijd gedacht werd dat luiheid een persoonlijkheidskenmerk is die niet makkelijk valt te beïnvloeden. Nu blijkt dat we wel degelijk iets kunnen doen aan de gewoontes van een coach potato.

Betekent dit dat je minder moet omgaan met je luie vrienden? ‘Helemaal niet, maar vaker vertoeven rond ambitieuze mensen kan zeker geen kwaad’, aldus Jean Daunizeau.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: TIME, beeld: Giphy