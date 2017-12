Bewezen: lezen vermindert de kans op stress

Met een druk sociaal leven, goede carrière en een vol sportschema schiet het pakken van een rustmomentje er weleens bij in. Dat kan zorgen voor de nodige stress; iets wat je natuurlijk liever voorkomt dan geneest. Maar er is goed nieuws: het enige wat je nodig hebt voor stressvermindering is een goed boek en zes minuten van je kostbare dagelijkse tijd.

Lees ook: Dit zijn de meest en de minst stressvolle steden ter wereld

Niet alleen door al je afspraken kun je stress ervaren; ook de technologie kan er een rol in spelen. Dankzij je smartphone ben je namelijk de hele dag bereikbaar en online. Handig, maar het kan ook behoorlijk benauwend zijn. En die druk kan weer leiden tot stress.

Snelste en beste manier

De snelste manier om deze stresslevels aan te pakken, is door een paar minuten per dag te lezen. Volgens onderzoekers van de University of Sussex zou lezen beter en sneller werken dan andere methoden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelen, muziek luisteren of genieten van een kop thee. Lezen zou beter werken doordat je brein de focus legt op het boek. Daarnaast zorgt het feit dat je opgaat in een verhaal dat spanningen in de spieren en het hart afnemen.

68 procent

Uit een experiment van de universiteit blijkt dat lezen het stressniveau met maar liefst 68 procent zou verlagen, en door het zes minuutjes per dag te doen, bereik je dat al. Ter vergelijking: muziek zou je stresslevel met 61 procent verlagen, een kop thee is goed voor een afname van 54 procent en wandelen neemt stress met 42 procent weg.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Telegraph | Beeld: iStock