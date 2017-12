Bewezen: je humeur wordt beïnvloed door wat je eet

‘Je bent wat je eet’ is een gezegde wat te pas en te onpas gebruikt wordt. We deden er altijd wat lacherig over, maar recent onderzoek wijst uit dat het wel degelijk waar is.

Food mood

Nu worden we sowieso heel erg blij van chocoladetaart, wijn en donuts, maar we zouden massaal rood vlees en gevogelte moeten gaan eten om ons goed te voelen. Dat blijkt uit het online ‘Food Mood’-onderzoek van de universiteit van Binghamton in New York , verschenen in het vakblad Nutritional Neuroscience.

Dopamine

De onderzoekers schrijven dat de gemoedstoestand van deelnemers in de leeftijdscategorie 18-29 jaar een flinke boost kreeg, na het eten van deze voedingswaren. De reden? Vlees bevat componenten die ervoor zorgen dat we dopamine aanmaken, wat ook wel het ‘gelukshormoon’ genoemd wordt.

Bye koffie en koolhydraten

Om nog beter in je vel te zitten, raden de Amerikaanse onderzoekers aan om te matigen met koolhydraten en koffie. Deze producten zouden voor onze stressgevoelens aanwakkeren, en dat is natuurlijk niet erg bevorderlijk voor een happy feeling.

Vega

Kleine kanttekening: vegetariërs hoeven niet te vrezen dat ze minder kans hebben op een gelukkig leven. Want door te sporten maak je ook dopamine aan, waardoor je zonder zorgen het vlees kunt laten staan.

Bron: GVA, Beeld: Sanoma Beeldbank