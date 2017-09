Bewezen: je bent succesvoller en creatiever als je snel afgeleid bent

Je ziet echt elk vliegje vliegen. Ook moeten mensen jou regelmatig weer even ter aarde roepen omdat je aan het staren was. Snel afgeleid raken is niet altijd handig, maar uit onderzoek is gebleken dat je wel veel succesvoller en creatiever bent dan anderen.

Volgens de Amerikaanse hersenonderzoeker Srini Pillay is het namelijk heel goed voor je creativiteit om je gedachten de vrije loop te laten gaan. ’Als je op het werk uit het raam staart, is dat een vorm van cognitieve uitputting: je brein heeft pauze nodig’, zegt hij tegen het Parool.

Dagdromen

Het is dus nog helemaal niet zo verkeerd om soms eventjes afgeleid te raken. Wel is het beter om daarvoor een bewuste pauze in te lassen. Hierin mag je ongestoord dagdromen, máár, daarna moet je wel gewoon weer aan het werk. Niet alleen deze fantasieën helpen voor betere prestaties op het werk, ook een dutje werkt heel goed. Vertel dat maar aan je baas!

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock