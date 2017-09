Bewezen: je bent slimmer als je niet in één keer slaagt voor je rijexamen

Het was flink balen wanneer je wéér te horen kreeg van de examinator dat je niet geslaagd was voor je rijexamen. En dat terwijl je nog zo je best deed.. Maar maak je niet druk, uit onderzoek blijkt namelijk dat je slimmer bent als niet in één keer je rijbewijs haalt.

Dit is uitgevoerd door de verzekeringsmaatschappij Privilege DriveXpert. Het bedrijf analyseerde hiervoor de data van 1,570 mensen. Zij ondervonden dat mensen zonder academische opleiding sneller hun rijexamen halen: wel 59% kreeg het roze pasje bij de eerste poging. De chauffeurs die afgestudeerd waren, lukten het maar in 48% van de gevallen om in één keer te slagen.

Hele andere skills

Hoe kan het nu, dat de een wel in één keer slaagt en de ander niet? Volgens psycholoog. Dr. Lee Hadlington van De Montfort University in Leicester heeft het alles te maken met de verschillende skills die mensen hebben. ‘We weten dat autorijden een taak is die veel coördinatie en veel individuele acties tegelijk van je vergt; dit is heel anders dan de skills die we gebruiken als we studeren voor bijvoorbeeld een diploma.’

Geen zorgen

Het wil dus niet zeggen dat je automatisch minder goed kan leren of niet slim bent als je wel in één keer je examen haalt. Je hebt gewoon de juiste skills om goed te kunnen autorijden en dan zeker onder druk. En dat is heel knap! Maar mocht je weer totaal down het CBR uitkomen omdat het voor de zoveelste keer niet is gelukt, denk dan eens terug aan dit onderzoek.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock