Bewezen: glimlachen maakt je écht gelukkiger

Lachen is gezond, dat weten we. Recent onderzoek wijst nu uit dat het óók een echte gelukmaker is. Of die glimlach nou oprecht is of niet – je zult er sowieso vrolijk van worden. Dit meldt RTL.

Gemeend of niet

Wetenschappers vertellen aan de Amerikaanse zender BBC dat er tijdens het glimlachen stofjes vrijkomen die ervoor zorgen dat je je blij gaat voelen. Neuroloog Isha Gupta legt uit dat het geen verschil maakt of de lach gemeend is of niet, omdat lachen gegarandeerd zorgt voor een chemische reactie in de hersenen.

Hersenen manipuleren

Gupta verklaart dat door te lachen de hormonen dopamine en serotonine vrijkomen. Dopamine zorgt ervoor dat je je gelukkiger voelt en door serotonine dalen je stressgevoelens. Als je geforceerd glimlacht, kun je dus simpel gezegd je hersenen manipuleren. Met een gelukkig(er) gevoel als resultaat!

Keep on smiling!

