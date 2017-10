Bewezen: gemene vrienden zijn de beste vrienden

Die vriendin die altijd net iets te hard uit de hoek komt, bedoelt het echt niet verkeerd. Omgekeerd juist: ze heeft alleen maar het beste met je voor én het blijkt uit onderzoek dat dit de beste soort vrienden zijn.

Het kan je namelijk veel goeds doen, wijst een onderzoek gepubliceerd in Psychological Science uit. Ook al heb je soms een negatieve of emotionele ervaring met deze vriendin, het kan je uiteindelijk wél helpen in het leven. Ze doet dit niet expres, maar zorgt dat jij er beter van wordt.

Goed bedoeld

Het is natuurlijk nooit fijn om net voor een presentatie nog even te horen: ‘Oh maar word jij niet altijd ontzettend zenuwachtig van voor een groep staan?’, maar ze probeert je hier eigenlijk alleen maar mee uit te dagen. Zie het meer als een soort wake-up call, waardoor je uiteindelijk meer je best gaat doen om het tegendeel te bewijzen. Alleen maar goed bedoeld dus: die negatieve emotie hebben we soms nodig om een bepaald doel in ons leven te bereiken.

