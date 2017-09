Bewezen: twee glazen wijn per dag drinken kan zorgen voor gewichtsverlies

Dit nieuws gaat je dag maken. Vanaf nu kun je namelijk ongegeneerd iedere avond twee glazen witte wijn drinken na een drukke werkdag, want uit onderzoek blijkt dat je hierdoor gewicht zou kunnen verliezen.



Lees ook: Life hack: zo open je een fles wijn zonder kurkentrekker

Dit onderzoek is afkomstig van de Universeit van Washington.Volgens de onderzoekers zou het drinken van twee glazen witte wijn voor het slapengaan de vetverbranding stimuleren, doordat witte wijn de ontwikkeling van vetcellen neutraliseert. Ook professors van de universiteit Harvard kwamen met dezelfde onderzoeksresultaten naar voren.

Nog een verrassend onderzoek door de Universiteit van Alberta in Canada: het drinken van een glas rode wijn zou gelijk staan een een uur intensief sporten. What? Dit zijn onderzoeken naar ons hart.

Deze studies moeten natuurlijk wel met een klein korreltje zout genomen worden, want je dokter zal je écht niet aanraden om vanaf nu de sportschool te skippen en iedere avond aan de wijn te gaan. Maar een ding is zeker: het met mate drinken van wijn is helemaal zo slecht nog niet. Cheers to that!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL Beeld: Giphy