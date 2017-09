Bewezen: dít is waarom je sneller aankomt naarmate je ouder wordt

Ouder worden is een voorrecht, en het leven schijnt met de jaren écht alleen maar leuker te worden. Een nadeel: ineens lijkt ieder gebakje direct op je heupen te blijven plakken, terwijl je als jonge blom alles kon eten dat je wilde. Hoe kan dit?

Verklaring

Helaas komen we niet met een wondermiddel en hebben we ook niet dé life hack gevonden, waarmee je ervoor kunt zorgen dat je nu nog steeds iedere dag een chocoladereep naar binnen kunt werken. Maar we hebben wél een verklaring voor je gevonden.

Hormoonhuishouding

Allereerst kom je naarmate je ouder wordt sneller aan, omdat er een verandering in je hormoonhuishouding plaatsvindt. Wanneer je kinderen hebt, zul je daarnaast minder slapen dan voorheen, wellicht meer stress ervaren en eventueel ook nog een minder actievere levensstijl hebben door je (kantoor)baan dan toen je jong was. Dat zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan gewichtstoename.

Spiermassa

Aan onze collega’s van Libelle wordt uitgelegd wat een andere reden voor die tragere spijsvertering is: ‘Hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer calorieën je verbrandt. Je spiermassa begint vanaf je dertigste af te nemen en dat proces versnelt zich rond je veertigste. Tenzij je actief aan de slag gaat om je spiermassa te behouden, hebben we minder calorieën nodig, vertraagt je metabolisme en wordt de verloren spiermassa omgezet in vet.’

Dus wil je fit blijven en strak in je vel blijven zitten? Dan zit er volgens experts echt niets anders op dan een actieve(re) levensstijl aan te houden. En ja, daar hoort twee à drie keer per week sporten dus ook bij…

Bron: Libelle Beeld: Sanoma Beeldbank, Giphy