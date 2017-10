Bewezen: dít is de beste remedie tegen een jetlag

Een vakantie naar een ver en tropisch oord is een van de leukste dingen die we kunnen bedenken. De jetlag die de lange vliegreis met zich meebrengt, staat echter wat minder hoog op ons lijstje met favorieten. Daarom waren we héél blij toen we op deze bizar simpele remedie stuitten, die je zó van je jetlag af zou moeten helpen.

Lees ook: DROOMBAAN: dit bedrijf betaalt je om wijntjes te drinken en de wereld rond te reizen

Caffeïne

We hebben het niet over een van grootmoeders brouwsels, maar simpelweg over koffie. We wisten al dat koffie een life saver is, maar ook tegen die vervelende jetlag is koffie de beste remedie. Natuurlijk word je wakkerder door de cafeïne, en zul je daardoor misschien nog wel een paar uurtjes langer door kunnen gaan.

Gevoeliger voor licht

Maar er is méér! Want naast de extra energie maakt cafeïne je biologische klok ook gevoeliger voor licht. En zo pas je je door dat bakkie pleur dus sneller aan de nieuwe tijdszone waarin je je plots begeeft aan.

Slaperig

Dit werd ontdekt door Leidse onderzoekers en het complete onderzoek valt te lezen in hun artikel in de European Journal of Neuroscience. Het lijkt erop dat cafeïne het effect van adenosine in het lichaam tegengaat. Adenosine is een stofje in de hersenen dat je slaperig maakt. Heb je last van slaaptekort? Dan zul je dus ook meer van dit stofje in je lichaam hebben.

Kanttekening

En je raadt het al: koffie kan de aanmaak van adenosine tegengaan! Toch is er een kanttekening, want het onderzoek is uitgevoerd op muizen. Een van de wetenschappers laat weten: ‘Muizen zijn wel nachtdieren. Toch lijkt hun biologische klok wel veel op die van de onze, dus het zou kunnen dat het hetzelfde werkt.’

Hoe dan ook, het is sowieso geen straf om meer koffie te drinken, toch? Dus wat ons betreft is het zeker het proberen waard!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL, Beeld: Giphy