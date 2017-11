Bewezen: déze drie dingen kun je het best als ontbijt eten

Het begint zo langzamerhand onze mantra te worden: ‘Sla het ontbijt nooit over!’ We weten allemaal dat een stevig ontbijt belangrijk is voor een productieve dag. Maar wat kun je nou écht het best eten?

Lees ook: Tips: zó haal je het maximale uit je ontbijt

Skip de smoothies

Een groene smoothie, avocado-toast, havermout, een simpele boterham met kaas of een kommetje yoghurt met muesli; de keuze is reuze als het op het ontbijt aankomt. De verhalen lopen uiteen en van iedereen krijg je weer wat anders te horen. Monique Tello, dokter aan de Universiteit van Harvard, stelt in elk geval dat je al die smoothies gewoon links kunt laten liggen. Ze zegt dat je het beste kunt kiezen om de dag te starten met een kommetje yoghurt met fruit en noten of granola. Zónder suiker welteverstaan.

Perfecte combi

Dit ontbijt zou volgens Tello een perfecte combinatie van alle voedingsstoffen zijn die je nodig hebt voor een kickstart van je dag. Het bevat namelijk vitaminen, proteïnen, volle granen en vetten. Het fruit mag echter écht niet ontbreken, als we Tello mogen geloven.

Fruit is een must

De dokter schrijft in een blog voor Harvard: ‘Het fruit is de essentie van de maaltijd. Het is geen decoratie. Er zitten vezels en natuurlijke suikers in het fruit, gezonde vetten in de noten en proteïnen in de yoghurt. En yoghurt met weinig suiker zal langer een voldaan gevoel geven, omdat er geen insulinepiek komt.’

Lekker bakkie

Da’s goed om te weten! Niet in de laatste plaats omdat het bereiden van een bakje yoghurt met fruit veel minder tijd in beslag neemt dan het maken van een smoothie. Winning, als je het ons vraagt! Wat eet jij het liefst als ontbijt?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: GVA. Beeld: Sanoma Beeldbank